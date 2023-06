Isolation thermique par l’extérieur : la façade

Intérêt de l’isolation par la façade

La maçonnerie est chauffée et elle fonctionne comme accumulateur de chaleur. Les points de gelée (0°C) et de rosée (condensation) sont sortis de la maçonnerie, vers l’extérieur. Les façades peuvent rayonner la chaleur accumulée dans la journée et contribuent à un confort équilibré procurant un climat ambiant agréable, une excellente isolation thermique tout en baissant votre consommation d’énergie. La très faible variation de température évite dans le bâtiment les désordres dus aux dilations. Les ponts thermiques sont supprimés du fait que le matériau d’ isolation thermique enveloppe le bâti à travers les façades ; pas de condensation ni de moisissures à l’intérieur. Il existe différents matériaux d’ isolation thermique (la laine de roche, la mousse minérale, …) ainsi que différents procédés. Nous nous attacherons à ne considérer que le plus usité : le polystyrène expansé. De 4 à 12 cm pour les plus courants, ce système se compose de la fixation de l’isolé callé à l’aide d’un mortier collé et chevillé. On applique après s’être assuré de la bonne planéité du support un sous enduit organo-minérale dans lequel on incorpore une trame (fibre de verre) afin d’assurer la résistance mécanique à la fissuration du système.