Contactez nos artisans rénovation partenaires pour rehausser la charpente, remanier le plancher, déplacer des canalisations d’eau pour créer une douche ou salle de bains, créer des ouvertures, isoler : le budget de rénovation des combles à Montpellier et le 34 est conséquent et mieux vaut s’adresser à un artisan tous travaux de Montpellier

Car les combles mal isolés entraînent d’importantes déperditions de chaleur. Car pour que la maison bénéficie d’une isolation thermique efficace et d’un confort durable, il convient de bien gérer l’humidité et l’étanchéité de l’air dans les combles. Car la rénovation des combles optimise la valeur de la maison. Car l’aménagement des combles aménageables ou perdus contribue incontestablement à la préservation de l’environnement et de la santé des occupants de la maison.

Quels travaux va faire l’artisan pour la rénovation de vos combles à Montpellier ?

Etant donné les prix de l’immobilier à Montpellier, le meilleur moyen d’élargir l’espace de sa maison consiste encore à aménager des zones qui peuvent l’être assez facilement : dépendances, garage et cave s’ils remplissent certaines conditions et, bien sûr, combles. Si la charpente de votre maison n’est pas encombrante (au contraire d’une charpente en W par exemple), si la hauteur moyenne sous toit est supérieure à 1,8 m et si les solives du sol portent ou sont aptes à porter un plancher, vous pouvez ainsi penser sérieusement à aménager vos combles.

Aménager les combles : des chantiers lourds et multi-compétences

Le cachet et le confort demandent des efforts conséquents. La simple mise en place d’une salle de bain dans les combles de votre maison à Montpellier peut par exemple impliquer jusqu’à 6 corps de métiers différents : 1 maçon-couvreur pour vérifier l’état de la toiture avant travaux, 1 charpentier pour s’assurer de la bonne tenue de la charpente, 1 menuisier pour réaliser l’escalier et les gardes corps, 1 électricien pour installer le réseau électrique, 1 plombier pour mettre en place les réseaux d’eau et un plaquiste pour monter les cloisons et se charger de l’isolation. L’intervention de tant d’artisans pour aménager vos combles implique une bonne organisation et un projet à la fois précis et bien maîtrisé..

TOUS TRAVAUX RENOVATION MONTPELLIER est aussi partenaire d’artisans rénovation à Saint Jean de Védas, Juvignac, castelnau le lez, jacou, lattes, Pérols, Mauguio, vendargues, Sête intervenant sur tout l’Hérault