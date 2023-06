Actualités et dossiers sur la rénovation et construction en France

Windsor, promoteur privé, la société a à son actif plus de 3200 logements réalisés: résidences, villas, domaines, golf, immobilier d'entreprise.....Il est à l'origine de ce projet unique en France, un lotissement de maisons à Hautes Performances Energétiques, une certification "Habitat et environnement" Cerqual, placées sous le label suisse très exigeant Minergie, situé dans le quartier des Bois Rochefort, à Cormeilles-en-Parisis, à 15 kms de Paris La Défense. Le concours lancé nécessitait des exigences énergétiques et architecturales et la mise en oeuvre des normes suisses SIA était difficile, le projet a ainsi réuni deux bureaux d'études: Estia pour la Suisse et Windsor a choisi le cabinet Cardonnel pour la France, Jacques Mouzon en est l'architecte..

Le triple pari émis par le Directeur Général adjoint de Windsor, était de réaliser des maisons dont l'architecture est parfaitement traditionnelle, que leur prix de vente reste adéquat avec celui du marché et qui consomment 3 fois moins d'énergie par rapport à la Réglementation Thermique en vigueur. Quand la RT 2005 (RE2020 depuis) place la consommation maximum à 270 kWhep/m2.an pour l'électricité et 130 pour le gaz, BBC Effinergie (mis en place suite au Grenelle de l'environnement) 50 et Minergie en exige 42! Le lotissement de 31 réalisations propose 3 modèles différents aux appellations évocatrices: Almond Wood (type T4), Mapple Wood et Oak Wood (type T5). Les surfaces habitables vont de 107,50 à 156,25 m2 et le prix de vente de 368 000 à 499 000 euros. Le suivi énergétique sera fait sur 3 ans par les services du CSTB, afin de contrôler et de mesurer l'avancée technique des performances investies dans la construction.