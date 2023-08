Le prix d’une maison économe en énergie voire, à énergie positive à Montpellier, n’est pas obligatoirement élevé. En effet, la différence entre une maison basse consommation et une maison traditionnelle se situe au niveau de l’intelligence de sa conception, de la rigueur de sa mise en œuvre et du fait qu’elle produise sa propre énergie . Autrement dit : une maison bien conçue et bien faite ! Contactez-nous donc pour un devis précis et détaillé de votre projet de construction : nous vous répondrons très rapidement

En ces temps d’économie d’énergie Le bâtiment basse consommation (BBC) est la nouvelle référence de la construction. Elle vise à diviser par quatre les émissions des bâtiments, premiers émetteurs de CO2. Améliorée par la RT2012 et la RE2020 . Construire une maison qui maîtrise sa consommation d’énergie voire la produit, est recherché par nombre de particuliers candidats à la construction à Montpellier et l’Hérault aujourd’hui. Notre Constructeur partenaire dans le 34 maîtrise parfaitement les techniques de construction écologiques qui feront votre bonheur

Pourquoi construire une maison économe en énergie à Montpellier et dans l’Hérault ?

Un bâtiment basse consommation (BBC) utilise 50 kWh/m2.an d’énergie primaire. Pour comparer, un bâtiment français moyen consomme 230 kWh/m2.an et un logement récent 110 kWh/m2.an.

Quels sont les grands principes d’une maison basse consommation ? C’est une maison qui doit être bien orientée pour profiter au mieux des apports solaires, compacte pour éviter les dilutions d’énergies et étanche pour éviter les pertes d’énergies. Donc, une maison basse consommation regarde plutôt au sud avec des ouvertures qui lui permettent de profiter pleinement du soleil d’hiver. Au sud, sont donc situées les pièces à vivre et au nord, les pièces techniques qui servent de protection contre les frimas. Cent mètres carrés, scindés en deux étages plutôt que d’un seul tenant, sont à privilégier. Des protections architecturales ou végétales, fixes ou mobiles protègent du soleil et du vent.

Pourquoi construire une maison à énergie positive à Montpellier et le 34 ?

Car c’est une maison qui produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme : grâce à ses stations solaires de base (dont on peut revendre le surplus), ses matériaux biosourcés, ses cuves de récupération d’eau et le respect des principes de construction écologiques vus ci-dessus, comme la suppression des ponts thermiques. Avec son ossature métallique ou bois, ce type de maison à « énergie positive » est monté en 15 jours par le constructeur (fondations et toiture)

Le diagnostic de performance énergétique

Appelé aussi DPE, c’est un autre outil de la mobilisation contre les gaz à effet de serre dans le Bâtiment. Ce diagnostic mesure la consommation d’énergie primaire de chaque habitat et en déduit une classification de A (50 kWh/m2.an) à G (450 kWh/m2.an). Il doit être renouvelé et présenté aux futurs acquéreurs à chaque vente d’un logement. Le DPE va donc influer sur la valeur d’un bien immobilier d’autant plus fortement que les exigences de consommation d’énergie vont peu à peu se durcir.

