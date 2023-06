Tout dépend du type de rénovation voulu. On distingue 3 types de travaux : les travaux de rafraichissement d’un bien immobilier, les travaux globaux comprenant salle de bains et cuisine à moderniser, et les rénovations lourdes qui concernent une surélévation, une extension de maison, de toucher au gros oeuvre…Pour un devis rénovation détaillé et rapide contactez-nous donc à montpellier@tous-travaux-renovation.fr

Tous nos artisans rénovations partenaires dans l’Hérault possèdent une garantie décennale et ont réalisé des travaux demandant un haut niveau de qualification : que ce soit pour l’installation de l’équipement électrique d’une grange rénovée en maison d’hôte à Lodève, la création de salles de bains nouvelles pour la rénovation d’appartement à Montpellier ou la création d’extension de maison à ossature métal valorisant un bien immobilier sur Sête. Nos professionnels de la construction et rénovation sont à votre écoute

Si vous voulez vendre une maison ou louer un appartement dans l’Hérault, faire des travaux de rénovation vous sera des plus profitable. Généralement les propriétaires immobiliers effectuent en priorité de la rénovation de peintures et de revêtements de sols. Mais avec la nouvelle législation thermique, qui empêche de vendre ou louer des logements classés G puis F en 2028 selon le DPE, nombre de rénovations portent sur le changement de fenêtres, l’isolation par l’extérieur ou la pose de chauffe-eau, chaudière ou PAC neufs. Consultez nos artisans rénovations dans l’Hérault pour des conseils sur vos rénovations à faire

Exemples de chantiers par nos entreprises de rénovation dans l’Hérault 34

– Rénovation des chambres dans résidence à Lattes

Le projet de rénovation d’appartements à Lattes comprenait :

– La pose de plancher de bois

– La construction et pose de portes en bois de grange pour remplacer leurs anciennes portes de garde-robe

– Travaux de peinture murs et meubles dans les chambre

– Correction des courbures des marches pour les rendre plus actuelles

– Ajout d’encastrés et de suspensions pour plus de luminosité

– Finition et décoration



– Rénovation globale d’une maison à Vendargues

Idéalement située , cette ancienne bâtisse nécessitait une remise en état complète. L’ancien grenier de cette maison a donné vie à deux chambres, une suite parentale et une salle de bains. La réhabilitation du grenier a entraîné la création de trois fenêtres de toit. A l’étage les propriétaires souhaitaient un espace de vie pour se détendre et travailler. Pour cela, un bureau et un salon ont été créés.

Pour le reste, nos artisans rénovations à Vendargues ont rénové la cuisine entièrement et le système de chauffage a été aussi changé pour permettre aux propriétaires de faire des économies d’énergie. Ils ont opté pour un chauffage au gaz performant avec une chaudière à condensation. Pour répondre à ce même objectif, les murs ont été isolés de l’intérieur ainsi que la toiture pour profiter de leur maison été comme hiver.



Travaux réalisés dans cette maison de Vendargues :

– Remplacement du chauffage

– Isolation des murs

– Isolation de la toiture

– Rénovation de la cuisine

– Création d’une suite parentale

– Installation d’électricité et plomberie

– Rénovation menuiseries et fenêtres



Durée des travaux de rénovation : 5 mois

Surface rénovée : 120m²

devis rénovation maison : 120 000€ TTC



