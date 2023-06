DPE et diagnostic avant travaux : les Français soucieux de la performance énergétique des logements

Un bon DPE peut rapporter gros

Améliorer les performances énergétiques de son bien permet de faire d’importantes économies. L’économie réalisée dépend tout d’abord du type de chauffage: électrique, au fioul ou au gaz. Pour un logement de 120 m², le passage d’une étiquette G à F permet une économie d’environ 700 euros par an. Si l’on passe d’une classe D à C avec un chauffage électrique ou au gaz, l’économie avoisine les 450 euros par an. Des travaux de rénovation et d’isolation permettent en effet d’économiser sur ce poste! En plus, ils sont éligibles au crédit d’impôt développement durable. Grâce à une telle rénovation, il est possible de réduire sa consommation d’énergie globale de 60% dans les meilleurs cas.