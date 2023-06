Facteur 4 et Performances énergétiques des bâtiments en France

Au vu des performances énergétiques actuelles de la plupart des bâtiments anciens en France, il a été décrété, après la signature du protocole de Kyoto, de diviser par 4 les dépenses énergétiques de tout logement ou bâtiment.

Comment atteindre le facteur 4 ?

Dans ce tableau ci-après, les « valeurs cibles » correspondent à celles d’un bâtiment basse consommation :



Usage Bâtiments construits entre 1914 et 1975 Bâtiments neufs ou construits avant 1914 Ensemble actuel Valeurs cibles Chauffage

kWh/m2/an(1) 328 80 à 150 210 50 Eau chaude sanitaire kWh/m2/an(1) 36 40 37,5 10 Electricité (éclairage et électroménager en kWh/pers/an) 1000 1000 1000 250 (1) en kWh d’énergie primaire par m² habitableSources : Observatoire de l’énergie, INSEE

Pour diviser par 4 sa facture énergétique, il faut réaliser une rénovation complète et efficace. La réglementation thermique de 2005 est peu ambitieuse et il est préférable de suivre les recommandations des labels « rénovation basse consommation » d’Effinergie ou de Minergie. Il est aussi possible d’isoler pour atteindre les caractéristiques d’une habitation passive (qui nécessite pas ou peu de chauffage) mais c’est difficilement rentable en rénovation.

Réglementation thermique 2005 Bâtiment basse consommation Habitation passive Toiture R = 4.5 18 cm de cellulose R = 7 28 cm de cellulose R ≤ 9 36 cm de cellulose Mur et sol R = 2 8 cm de cellulose R = 4 16 cm de cellulose R ≤ 7 28 cm de cellulose Porte et fenêtre Uw = 2.3 Fenêtre double vitrage Uw ≤ 1.5 Fenêtre double vitrage performante Uw ≤ 0.8 Fenêtre triple vitrage performante Ventilation VMC autoréglable ou hygroréglable VMC hygroréglable ou VMC double flux VMC double flux Test étanchéité à l’air non Conseillé ou obligatoire selon les labels obligatoire

Ne pas tuer le gisement d’économie

Avant de vous lancer dans les travaux d’isolation thermique de votre logement, faites réaliser un diagnostic de performance énergétique et demandez conseils à un professionnel. Pour information, notez que l’Ademe et les collectivités locales ont mis en place près de deux cents points « Espaces Infos Énergie » répartis dans toute la France. Des spécialistes conseillent gratuitement les particuliers sur les travaux à entreprendre en priorité dans leur logement.



En améliorant les performances énergétiques de votre logement, vous réaliserez des économies d’énergie importantes. De plus, en cas de revente de votre bien immobilier, la qualité de votre isolation thermique et les équipements écologiques (chauffage ou eau chaude solaire, géothermie, solaire combiné photovoltaïque et thermique, puits canadien…) dont disposera votre logement seront un argument de vente. Poser 5 ou 10 cm d’isolant sur les murs permet déjà de réduire significativement sa facture de chauffage. Cependant, le prix de l’énergie augmente tellement vite qu’il est plus rentable de mettre 20 ou 30 cm d’isolant. En plus, une faible épaisseur ne répond pas aux objectifs du facteur 4 et il faudra isoler à nouveau d’ici 2050. Si vous faites intervenir un artisan pour réaliser les travaux, il ne sera pas beaucoup plus onéreux de mettre 20 cm d’isolant à la place de 10. C’est la main d’œuvre qui coute le plus cher.



En plus, une fois que le mur est isolé, il ne sera pas rentable de rajouter une épaisseur supplémentaire. En effet, qui ajoutera 10 ou 15 cm d’isolant sur un mur amélioré dix ans plus tôt avec 8 cm ? Ainsi, en mettant une faible épaisseur d’isolant aujourd’hui, on tue le gisement d’économie d’énergie.

RT2012 et RE 2020 : Améliorer les performances énergétiques de son logement