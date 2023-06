Nos artisans tous travaux intervienennt sur toute l’Aude, de Leucate à Quillan, de Capendu à Narbonne, castelnaudary et Limoux. Ils interviennent sur des rénovations simples (peinture, pose carrelage) ou globales (rénovation cuisine et salle de bains, isolation de maison, aménagements, extension de maison). Si vous avez besoin d’un devis précis pour des travaux de rénovation dans un village de l’Aude : contactez-nous, un artisan se déplacera et vous fera un devis gratuit et juste.

Pour nos artisans rénovation la salle de bain familiale doit être facilement accessible. Typiquement, une salle de bain attenante à la chambre est à proscrire car personne n’aura son intimité. Préférez la douche au bain : gain de temps et économies d’eau ! N’y mettez pas les toilettes si vous pouvez. Choisissez des matériaux faciles d’entretien : si vous êtes plus de 3 personnes à l’utiliser, choisissez des matériaux faciles à entretenir et évitez les équipements en verre (traces, calcaire…).

Car malgré leurs qualités évidentes, les murs en pierre du bâti ancien sont inévitablement confrontés à des désordres, obligeant à mener des réparations superficielles ou des travaux en profondeur pour les rénover. En rénovation de maison ou de bâtiment dans l’Aude et le 11, la règle est de bien comprendre l’origine du désordre : d’où l’intérêt de faire appel à nos artisans qualifiés tous travaux de rénovation entre Limoux et Castelnaudary

Horaires d’ouvertures : Du lundi au samedi : de 10h à 19h00 Nos récents chantiers rénovation à Limoux, Castelnaudary, Leucate, Capendu, Quillan

création mezzanine Leucate Rénovation salle de bain maison à Hounoux rénovation studio Leucate

Rénovation sur mesure d’une ancienne grange à côté de Limoux

Le projet de cette réhabilitation de grange était d’agrandir la surface habitable tout en préservant le caractère authentique du bâtiment. La réhabilitation de la grange par nos artisans rénovation à Limoux s’est faite sur deux niveaux :

– Au rez-de-chaussée les artisans ont aménagé une pièce à vivre et créé un espace détente avec l’installation d’un jacuzzi.

– A l’étage, la hauteur sous plafond a permis à nos artisans partenaires de concevoir 4 chambres dont deux avec mezzanines et deux salles de bains afin d’offrir aux enfants leur propre espace de vie.

– A l’intérieur de la grange, une grande baie vitrée est venue remplacer l’ancienne porte en bois pour permettre à la famille de profiter de leurs extérieurs depuis leur séjour.

– Avec cet apport en superficie et pour améliorer le confort de la maison, il a également été nécessaire de revoir le système de chauffage. A donc été installée, une chaudière à granulés de bois et un plancher chauffant hydraulique au rez-de-chaussée pour répondre aux besoins de la famille.



Aujourd’hui, grâce à la rénovation de cette grange sur Limoux, les propriétaires et les enfants disposent d’une grande surface habitable organisée autour de deux volumes au style simple et chaleureux.