Toutes rénovations faites dans votre appartement du Barcares ou de Sainte Marie ou de Leucate, ne doivent pas seulement être rentables financièrement. Elles doivent également être nécessaires et essentielles à la longévité de votre demeure. Pour rentabiliser vos travaux de rénovation et donner de la valeur à votre maison, évitez les dépenses superflues et tenez-vous-en à l'essentiel.

Si vous voulez agencer votre appartement d’une nouvelle manière, casser des cloisons pour lui donner de l’espace ou en rajouter, lui donner un cachet par la peinture et la décoration, lui assurer un confort thermique plus utile, le rendre plus lumineux par des ouvertures créées, moderniser votre salle de bains ou cuisine…Ce sont là des rénovations sur-mesure que nos artisans tous travaux peuvent réaliser, à coup sur ! Découvrez donc ici nos réalisations en matière de rénovations d’appartement ou de maisons en région de Barcares, Leucate ou Saint Marie .

Ce sont les revêtements de sols que l’on change, les finitions, une nouvelle peinture et la décoration d’intérieur. Mais la rénovation globale d’appartement est aussi la mise en sécurité, la rénovation ou installation neuve de l’électricité et de la plomberie. On y ajoute le fait de faire ou défaire des cloisons, changer son ancienne salle de bains ou cuisine . C’est donc un ensemble de travaux qui vont vivifier votre appartement au Barcares

rénovation carrelage, peintures, menuiseries intérieures, placage, nouvelle cuisine et nouvelle salle de bains, électricité et installation climatisation

Rénovation de salle de bains au Barcares

Dans ce chantier rénovation à Barcares-village, il s’agissait de moderniser la salle de bain démodée et désuète de Mme VILERME. Le projet de rénovation comprenait : – Installer un nouveau pare-vapeur sur tous les murs pour assurer une efficacité optimale – Remplacer le gypse actuel par un gypse résistant à l’humidité et aux moisissures – Enlever la céramique au plancher, la remplacer par de la nouvelle et la poursuivre sur un mur – Remplacer la douche par un modèle en céramique avec portes de verre – Changer le bain pour un bain autoportant avec robinetterie moderne – Installer une nouvelle vanité avec 2 lavabos et de nouveaux miroirs – Remplacer la toilette – Ajouter de l’éclairage avec des encastrés conçus pour les espaces humides – Repeindre les murs de la salle de bain – Décorer et accessoiriser la salle de bains

Aménagement d’un dressing dans une maison de Leucate

Il s’agissait de transformer une pièce annexée à la chambre d’Alexandra en grand walk-in chic et épuré, du côté de Leucate. Le projet de rénovation dans cette maison comprenait : – Installation de planchers et moulures – Démolition du mur mitoyen entre la chambre et la pièce qui servira de walk-in – Enlever la porte qui donne sur le couloir et remplir l’espace vide afin de créer un mur plein – Installation d’une porte coulissante escamotable (« pocket door ») – Fabrication et installation des caissons et tiroirs en mélamine lustrée pour le meuble de rangement – Peinture et décoration

