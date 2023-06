Pour entamer une rénovation : commencez par les gros œuvres (rénovation de toiture, ravalement de façades, extension, etc.). Ainsi, vous aurez largement le temps de réfléchir aux finitions et à la décoration en discutant des changements à faire avec nos artisans de Prades partenaires. La rénovation redonnera une allure plus jeune et un aspect plus sain à votre maison ou appartement.

Vos façades sont en mauvais état, vos revêtements ont perdu de leur éclat et sont marqués par les effets du temps, votre toiture n’offre plus une bonne isolation, vos sols et murs ne sont plus étanches, bref, votre maison de Prades s’est usée au fil des années. Et elle sera difficile à vendre ou à louer avec les nouvelles normes de confort énergétique (DPE). Il y a une solution : la rénovation ! La conception d’un projet de rénovation doit être murement réfléchie étant donné l’importance des sommes en jeu. Contactez donc une nos artisans qualifiés pour tout type de rénovation sur Prades

Exemples de chantiers par nos artisans rénovation à Prades et alentours

Rénovation d’une maison ancienne en maison BBC à Prades

C’est l’histoire de la rénovation d’une maison ordinaire construite après guerre à Prades. Les nouveaux propriétaires ont décidé d’acquérir la maison ancienne dans le but de trouver un coin de verdure pas très loin de la ville. La maison construite après guerre n’a pas été habitée depuis plus de dix ans. Le mauvais état de la construction, le besoin de faire une restructuration de l’espace et de rénover l’ensemble de la bâtisse a poussé les nouveaux propriétaires à faire un diagnostic complet et à faire réaliser des travaux de rénovation énergétique pour atteindre le niveau de performance du label BBC rénovation.

Une Rénovation énergétique globale La maison existante était construite avec un soubassement en béton, un premier niveau en briques et des combles en bois. La rénovation complète de cette maison de Prades incluait : – les travaux d’isolation thermique pour réduire les pertes d’énergie, avec une couche d’isolation de 20cm pour les parois de la maison, posée par l’extérieur (ITE) en polystyrène graphité – les travaux d’étanchéité à l’air pour réduire les pertes d’énergie par infiltration – le remplacement des fenêtres pour mettre en place des fenêtres performantes sur le plan énergétique avec un triple vitrage – installation d’une vmc double flux pour assurer le renouvellement d’air indispensable sans pertes de chaleur – installation d’un chauffe eau thermodynamique – rénovation et aménagement des pièces humides ( cuisine, salle de bain) Les travaux entrepris ont permis d’améliorer le confort dans la maison de façon considérable.

Prix de cette rénovation énergétique à Prades

Le prix des travaux dans ce type de rénovation est bien sûr important. Le devis de la rénovation de cette maison de Prades a été de 50 000 euros (hors travaux d’aménagement et de décoration salle de bain et revêtements). Si ce prix paraît très important, il est nécessaire de noter que : – la rénovation au niveau Bâtiment Basse Consommation (BBC) permet d’effectuer d’importantes économies d’énergie – pour les travaux de rénovation énergétique il existe des aides de l’état. Ces aides diffèrent en fonction de la situation du foyer et de l’emplacement de la maison

