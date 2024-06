Pourquoi choisir notre maçon pour réparer vos fissures de maison à Cabestany, Saleilles, Perpignan ?

Car depuis quelques années et un récent affaissement de terrain dans ces zones, des fissures et micro-fissures sont apparues dans nombre de maisons. Elles menacent l'équilibre des habitations et représentent même un danger. Nos maçons interviennent régulièrement maintenant pour réparer ces fissures et rendre à nouveau viables les habitations de cette zone. Venez découvrir nos travaux de réparation déjà réalisés et contactez-nous si vous avez un besoin.