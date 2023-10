Le projet de construction comprend : – Aménagement d’une portion du toit. – Construction d’une terrasse en cèdre supportée par des plots. – Installation de gardes corps en cèdre respectant les normes de sécurité et créant une belle intimité. – Construction de banquettes sur mesure et de petites tables d’appoint en cèdre – Recouvrement des cheminées en cèdre pour s’harmoniser au reste du décor – Installation d’une douche extérieure – Installation d’un coin détente avec hamac et gazon synthétique – Ajout de lumières – Création d’un espace potager

Pour ce projet de rénovation il fallait : – Démolir le foyer existant et le mur de bloc de verres – Enlever la céramique qui était autour du foyer et la remplacer par le même plancher de bois franc que le reste de la pièce (raccord de plancher à effectuer) - Faire la réparation des micro fissures apparues sur la zone de Cabestany – Créer un nouveau manteau de cheminée mais cette fois-ci centré dans le salon – Sur le manteau de foyer : poser de la céramique imitation bois sur la façade et poser du teck sur les côtés et au pied du foyer – Créer des tablettes des 2 côtés du foyer – Fabriquer une alcôve au-dessus de foyer pour y installer le téléviseur – Au fond de l’alcôve, poser de la mosaïque en céramique – Recouvrir de merisier russe et teindre la poutre au plafond et les colonnes porteuses afin qu’elles se marient au reste du décor – Repeindre le mur du foyer – Ajouter de l’éclairage dans la pièce – Décorer et accessoiriser