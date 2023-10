Avoir une approche globale est un critère indispensable pour la rénovation réussie d’une maison. En effet, une approche globale permet un diagnostic précis des besoins et du potentiel. L’approche globale permet de réaliser une rénovation réussie sur tous les critères :

une rénovation énergétique pour améliorer le confort et réduire le besoin d’énergie primaire pour se chauffer et se rafraîchir la réorganisation de la distribution des pièces – pour adapter la maison aux besoins contemporains en terme d’optimisation. La maison moderne est généralement plus ouverte et avec des pièces plus spacieuse. Pour cela le cloisonnement est réduit au strict minimum pour préserver l’intimité. identifier le potentiel architectural de la construction d’origine pour le valoriser et créer une maison d’exception – maison de caractère