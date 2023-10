Car afin de remettre en état vos façades, notre Artisan Façadier à Perpignan 66 réalise une étude détaillée de vos façades (diagnostic des éventuels problèmes et mise en place des solutions adéquates) : – État des lieux avec analyse des matériaux, présence de pathologies, etc – Traitement préventif ou curatif de vos façades suivant les problèmes rencontrés – Nettoyage et isolation: hydrogommage, sablage, ponçage, peeling, nettoyage à haute pression, etc – Rénovation et peinture: traitement adéquat (protection et embellissement) et respect des caractéristiques originelles de vos façades.