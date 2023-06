Vous devez avant tout connaître la nature de votre sol dans les Pyrénées Orientales. Certains sols argileux, par exemple, présentent des faiblesses susceptibles de compliquer la construction et d’entraîner des surcoûts. Le niveau de raccordement des réseaux va également influer sur la constructibilité du terrain ; la proximité ou non de ceux-ci va avoir une influence sur le choix d’implantation de la construction sachant que plus votre maison en sera éloignée, plus le coût pour s’y raccorder sera élevé. L’emplacement de la maison sur le terrain ne doit d’ailleurs pas être choisi à la légère.

Quel est le relief du terrain ?

Si votre terrain dans le 66 présente du relief, vous allez devoir adapter votre projet quasiment sur mesure. Essayer d’adapter un modèle prévu pour un terrain plat engendrerait un coût de terrassement important sans garantir la réussite de votre projet. La prise en compte de la pente naturelle du terrain est impérative pour que la maison s’y ajuste correctement.

Et les futurs espaces verts ?

L’étape du terrassement est aussi l’occasion de penser ses espaces verts. Certains éléments présents sur le site : arbres, haies, murets peuvent fournir une bonne base. Pour les plantations, mieux vaut privilégier les essences locales, adaptées au climat, et les haies champêtres mélangeant les espèces. Arbres, haies, plantes grimpantes, toitures végétalisées… la végétation participe largement au confort bioclimatique de la maison. Les arbres fournissent ombre, protection et purifient l’air. Associez feuillus et résineux. Les premiers, plantés au sud et à l’ouest, protègent du soleil l’été et laissent filtrer la lumière l’hiver une fois les feuilles tombées. Les seconds, au nord et à l’est, font obstacle aux vents froids d’hiver. Quant aux pelouses et aux plates-bandes, perméables à l’eau de pluie, elles évitent le ruissellement ou l’engorgement des conduits d’évacuation en cas d’orage.