En pignon, en façade ou avec toiture plate, les extensions à ossature métallique, proposées par notre Constructeur d’agrandissement de maison à Carcassonne, permettent de gagner en volume, de redimensionner ou de créer des pièces à vivre, de les ouvrir sur le jardin ou la terrasse, de modifier l’aspect de la maison… En zone urbaine ou rurale, elles accordent l’espace à l’évolution de la famille, tout en conservant les avantages du plain-pied. Ces formules sont pensées pour faciliter l’accès des personnes à mobilité réduite, séniors et enfants. Elles constituent une solution pour les terrains pouvant recevoir une augmentation de la surface d’habitation.

L’objectif de ce projet était d’agrandir le salon d’une maison située à Carcassonne . détails sur la construction : Année de construction de la maison : 1984 Réalisation des travaux : 2023 Nombre d’habitants : 4 personnes : 2 adultes – 2 enfants Objectif des travaux : Agrandir le salon Travaux effectués : Agrandissement au sol en pignon, 2 pentes de toit; extension du séjour avec une baie vitrée. Surface habitable : Avant : 94 m2 – Après : 114 m2, soit 20 m² supplémentaires Particularités : Démolition de l’ancien garage pour créer l’extension à la place Devis travaux d’extension : 80 000 € TTC (prix de l’extension du séjour et de la baie vitrée et démolition de l’ancien garage)

Envie d’augmenter la surface habitable de sa maison, sans perte de terrain et de contribuer à l’amélioration esthétique d’un plain-pied ? Les solutions sur-mesure de surélévation d’étage proposées par notre Contsructeur partenaire dans l’Aude constituent des alternatives à l’extension «horizontale». Véritables opérations immobilières, elles sont des réponses aux terrains qui ne tolèrent aucune extension au sol

Sur ce chantier le gros oeuvre a été assuré par notre Constructeur d’agrandissements :

1. Création du plancher métallique

2. Mise en oeuvre de la charpente

3. Pose de l’isolation et de la toiture

4. Montage des panneaux isolants



Ses artisans ont ensuite prolongé les canalisations pour la salle de bains et ont assuré l’installation électrique. Puis, comme convenu, le nouvel espace a été livré aux propriétaires de la maison en « prêt à peindre ». Les propriétaires ont alors assuré les finitions, revêtements de sols et de murs, et fait installer le chauffage.