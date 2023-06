Lodève comporte un parc de maisons de village, anciennes, qu’il est nécessaire de rénover – ne serait-ce que pour satisfaire aux standards de performance énergétiques imposés aujourd’hui – : de règle générale le prix au m2 de rénovation d’une maison ancienne est compris entre 750 et 1400 euros HT/ m2 , en fonction de l’état de la maison et des travaux à prévoir . Contactez-nous donc pour un devis précis de votre projet de rénovation; nos artisans partenaires à Lodève, Gignac, Bédarieu vont vous répondre très rapidement

En grande partie car les travaux de rénovations sont maintenant quasi indispensables si vous voulez vendre ou louer un bien immobilier bien classé selon le diagnostic de performance énergétique (DPE) obligatoire : en effet, dès 2025 les logements classés G seront impossibles à vendre ou louer et 2028 pour maisons et appartements classés F ! Donc le recours à des artisans rénovations qualifiés sur le secteur de Lodève devient incontournable.

Exemples de chantiers par nos artisans rénovation à Lodève et alentours

Rénovation intérieure de maison à Lodève

Après avoir vécu plusieurs années dans leur maison, les propriétaires ont voulu réaménager l’espace et opté pour un intérieur plus contemporain. Le nouvel aménagement proposé par nos artisans rénovation à Lodève a permis aux propriétaires de gagner en confort et de valoriser les espaces de leur maison qui est aujourd’hui plus moderne et chaleureuse.

Le nouvel agencement de la maison comprend : la création d’une cuisine ouverte, une salle d’eau au rez de chaussé, un bureau sur l’ancienne mezzanine et un grand salon / salle à manger. Les propriétaires en ont profité pour installer un poêle à bois en complément.

Information sur ces travaux de rénovation à Lodève :

– Durée des travaux : 3 mois

– Date : 2023

– Prix des travaux de rénovation : 60.000€ TTC

– Surface réaménagée : 100m²



Travaux réalisés :

– Démolition des cloisons séparatives

– Réagencement complet du rez-de-chaussée (sols, peintures, menuiseries, électricité, plomberie)

– Rénovation de la cuisine et de la salle de bains

– Installation d’un poêle à bois



rénovation intérieure Lodève

Aménagement de combles sans changement de pente à Gignac

Ce type de réalisation présente des caractéristiques de mise en oeuvre simple et rapide pour augmenter la surface habitable. Grâce à l’étude préalable de la maison, nos artisans partenaires réalisent les travaux en une intervention unique, en conservant la toiture et en permettant aux propriétaires de continuer à vivre dans leur maison de Gignac pendant les travaux.

Le projet était ici d’agrandir les espaces de vie au rez-de-chaussée grâce à la surface dans les combles qui deviennent des espaces de nuit.

Informations sur le chantier rénovation à Gignac :

– Année de construction de la maison : 1984

– Réalisation des travaux : 2022

– Nombre d’habitants : 2 adultes, 2 enfants

Travaux effectués : Agrandissement de combles sans changement de pente (100 %)

– Surface habitable : Avant : 94 m2 – Après : 144 m2, soit 50 m² supplémentaires

– Particularités : Gain d’espace de 68 m² dans un secteur où le prix de l’immobilier est élevé

– Devis travaux à Gignac : 40 000 € TTC



